Hans Vanaken maakte zich nooit zorgen: "Het gevoel dat de titel binnen handbereik is is er altijd geweest"

Club Brugge won deze middag verdiend van Racing Genk met 3-1. Een scorende Hans Vanaken gelooft vol in een derde titel op rij voor Club. "We zitten in een goede flow, dit moeten we volhouden tot eind mei."

" Union liet vrijdag punten liggen dus dit was de uitgelezen kans voor ons om druk bij hen te leggen. Vorig jaar begonnen we aan de play offs met 18 punten voorsprong en kregen we het zelf nog moeilijk door de halvering van de punten. Het geloof om kampioen te spelen is er altijd geweest, in de play offs kan alles. We komen telkens een stap dichter bij een eventuele titel. We zitten in een goede flow, dit moeten we volhouden tot eind mei."

Volgens Vanaken brengt de interlandbreak de goede flow van Club Brugge niet in gevaar. " We hebben twee weken de tijd om op te bouwen naar de wedstrijd op Beerschot. De internationals sluiten woensdag pas terug aan bij de groep dus hebben zij maar twee dagen om voor te bereiden op die wedstrijd. We moeten ons aanpassen en zien dat we top zijn de komende wedstrijden."