Analyse: Als Antwerp wil meedoen voor de prijzen, moeten beloftevolle wingers ook bepalende wingers worden

Na een resem van kansen is Antwerp er zaterdagavond in geslaagd om thuis met 1-0 te winnen van Zulte Waregem. Voor de eerste keer sinds lang was het weer zeer goed bij Antwerp, al blijft het schoentje wringen.

Met Michael Frey in de spits heeft Antwerp een echte goalgetter in de box van de tegenstander staan, goed voor 22 doelpunten dit seizoen. Het enige probleem: wat als Frey zijn dagje niet heeft, zoals gisteren? De Zwitser kreeg een open kopkans in de eerste helft en mocht vrij trappen van aan de penaltystip in de tweede helft maar scoren lukte hem niet.

Dan moet er een goed scorende middenvelder ontwaken of, en dat is de meest gangbare oplossing in het voetbal, proberen de andere aanvallers de ban te breken. Met die aanvallers bedoelen we niet invaller Samatta maar wel de flankspelers. Gisteren waren dat Manuel Benson en Michel-Ange Balikwisha.

© photonews

De ondergang van de 4-3-3?

Enkele jaren geleden was een 4-3-3 nog het ultieme systeem in het voetbal maar die filiosofie is al even achterhaald, sinds het EK meer en meer. Club Brugge, Union, AA Gent, Anderlecht... Ze spelen allemaal met twee spitsen, al dan niet met wing backs.

Geen woorden maar daden

En als er dan toch met echte wingers gespeeld wordt, moeten ze beslissend zijn. Met de statistieken van Balikwisha of Benson nu worden geen titels gewonnen. Benson wordt al een heel seizoen geroemd vanwege zijn goed niveau, maar met 5 doelpunten en 5 assists spreken de cijfers hem tegen. Balikwisha werd voor zo'n 5 miljoen gehaald, een ferm bedrag voor een Belgische transfer, maar heeft slechts 3 doelpunten en assists achter zijn naam staan.

Welke ploegen doen het wel met wingers? KV Mechelen heeft met Nikola Storm de perfecte winger in huis die dribbelvaardigheid en snelheid koppelt aan beslissend vermogen. Storm mocht dit jaar 15 keer vieren als doelpuntenmaker en gaf 6 keer de beslissende pass.

© photonews

Racing Genk kon het wel

Even terug naar de play offs van vorig jaar. Club Brugge ging met een riante voorsprong de eindfase in maar bibberde en beefde toen Racing Genk alsmaar dichter kwam. Natuurlijk met topschutter Onuachu als exponent van dat Genk, maar ook met goede wingers. Bongonda was vorig seizoen goed voor 16 doelpunten en 9 assists, Ito ging met 11-16 tweemaal in de dubbele cijfers.

De statistieken spreken voor zich: Als Antwerp écht wil meedoen voor de prijzen, moet het gevaar niet enkel van Frey komen in de box of van Nainggolan van buiten de box, maar ook van dodelijke flankspelers. Het verdienstelijke niveau moet opgekrikt worden naar het beste niveau van België.