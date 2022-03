Aanvaller van Racing Genk is opgeroepen voor de Congolese nationale ploeg

Een seizoen in mineur is het tot op heden voor Racing Genk. Al kunnen ze dit nog wel wat glans geven door zich de plaatsten voor de Europe Play-Offs en zo mee te dingen naar Europees voetbal. Voor Theo Bongonda zal het eerst uitkijken zijn naar de interlandbreak met Congo.

De Congolese voetbalbond heeft Theo Bongonda opgeroepen en zo kan hij zijn eerste selectie versieren en mogelijks zijn eerste speelminuten. De aanvaller van Racing Genk is geboren in Charleroi, maar heeft Congolese roots. De kans dat hij minuten kan maken bij de Rode Duivels is klein dus kiest de dribbelvaardige Bongonda om zijn kunsten ten dienste te stellen van de Congolese nationale ploeg.

Indien Bongonda minuten maakt is er geen weg meer terug. Dat moet hij de Rode Duivels laten varen en is hij definitief international voor Congo. De aanvaller kwam dit seizoen 36 keer in actie voor Racing Genk waarin hij 11 doelpunten maakte en 5 assists gaf.