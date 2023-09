Club Brugge en Racing Genk verdelen de punten in aangename topper, opnieuw enkelblessure voor Heynen

De laatste inhaalwedstrijd tussen Club Brugge en Racing Genk is geëindigd op 1-1. Bij Racing Genk baart een nieuwe blessure van Bryan Heynen zorgen.

Club Brugge had iets recht te zetten tegen Racing Genk, want het verloor zijn laatste drie wedstrijden tegen de Limburgers telkens met 3-1. Na 10 minuten verloor het echter al Sabbe met een blessure.

Toch waren het de bezoekers die het gevaarlijkst waren in de eerste helft. Zeqiri en Fadera zetten Mignolet een paar keer aan het werk, maar de Club-doelman hield zijn netten voorlopig schoon.

Club had dan weer weinig echt uitgespeelde kansen. Thiago kreeg de beste, maar hij schampte een kopbal. Net voor de rust sloeg Genk dan toch toe. Na een actie op rechts van Arteaga legde Heynen slim breed tot bij El Khannouss, hij kon de 0-1 makkelijk binnen tikken.

Blessure Heynen, Vanaken scoort gelijkmaker

Op het uur opnieuw pech voor Bryan Heynen. De Genkse kapitein bleef na een duel met Nielsen liggen en moest opnieuw naar de kant met een enkelblessure. Dat was een kantelpunt want Club nam de match daarna steeds meer in handen.

Twintig minuten kreeg Club dan toch zijn verdiende gelijkmaker. Vanaken kopte een uitstekende voorzet van de Cuyper binnen. Club bleef daarna zoeken naar de 2-1, maar vond die uiteindelijk niet. Club en Genk spelen elk voor de tweede keer gelijk in de competitie.