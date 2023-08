Anderlecht pakt 12 op 12 en de leiding dankzij zijn jeugdspelers: Leoni en Amuzu scoren, Sardella met de perfecte voorzet

Anderlecht heeft de voetballend goeie lijn van vorige week niet kunnen doortrekken. Het liep allemaal heel moeizaam, maar toch pakten de Brusselaars 12 op 12 en de koppositie in het klassement. Dankzij doelpunten van Leoni en Amuzu.

Anderlecht speelde vorige week zijn beste halfuur voetbal in lange tijd. Daar was tegen Charleroi nog weinig van te merken. Anderlecht speelde traag, met veel te veel ruimte tussen de linies. Charleroi dreigde zelfs met een kopbal van Badji op de lat en paars-wit kwam amper in de buurt van Koffi.

Rood, nee?

Maar toen dat ineens wel eens gebeurde omdat de Charleroi-doelman zich verslikte in zijn controle pakte die ineens uit met een Afrikaanse tackle. Als Dolberg niet had gesprongen, was hij mogelijk zwaar geblesseerd geweest. Tot ieders verbazing floot ref D'Hondt niet, zelfs niet toen Koffi het nog eens overdeed. Ook de VAR kwam niet tussen.

Dit leek wel degelijk een rode kaart waard te zijn, daar was vrijwel iedereen het over eens. Het werd bitsig in het Lotto Park en de opstootjes volgden elkaar op. Ook Diawara flirtte met rood. Het leek Anderlecht wel te motiveren iets harder te gaan spelen.

Doelpunt, maar had eigenlijk afgekeurd moeten worden

Toen Leoni de bal in de zestien veroverde, twijfelde het jeugdproduct van paars-wit niet en schilderde de bal heerlijk in de verste hoek: 1-0. Niet meteen naar het beeld van de wedstrijd en eigenlijk had het doelpunt moeten afgekeurd worden, want bij de inworp even daarvoor stond Raman met de voet over de lijn.

Leoni had zijn statistieken nog kunnen aandikken met een assist, maar Amuzu nam het cadeautje niet in dank aan. Hoe de winger zijn cool voor doel blijft verliezen, is toch een probleem. Leoni deed alles goed en Amuzu moest er enkel zijn voet tegenzetten, maar bleef in het gras steken.

Veel aanvallende ideeën spreidde Anderlecht niet tentoon. Het verloopt allemaal vrij stroef. In feite speelt Anderlecht met drie controlerende middenvelders en is de ruimte tussen Dolberg, Flips en de rest veel te groot.

Amuzu scoort... met de kop

Bij een vrije trap kon Charleroi zelfs gelijkmaken. Andreou kon een teruggekopte bal van Zorgane gewoon binnenlopen. Lang konden de Carolo's daar niet van profiteren, want Sardella leverde bij een counter de perfecte voorzet af op Amuzu en die kopte nu zowaar wel binnen. Gelukkig voor hem, want er zaten scouts van Nottingham en Olympiakos in de tribune.

Anderlecht pakt zo 12 op 12 maar heeft nog veel werk voor het aanvallend ook een machine kan worden.