Vraagtekens bij speler van Anderlecht blijven: "Daar komt hij ook niet aan"

RSC Anderlecht won zondag met 2-1 van Sporting Charleroi. Francis Amuzu scoorde op knappe wijze de winning goal.

RSC Anderlecht pakt twaalf of twaalf en staat daarmee, ook door de uitgestelde matchen van de Europees spelende ploegen, op kop van het klassement van de Jupiler Pro League. En dat lijkt al een eeuwigheid geleden.

Analist René Vandereycken zag een knap winnend doelpunt van Anderlecht. “De goal van Amuzu was heel mooi, te beginnen met de prachtige voorzet van Sardella. Wellicht was Amuzu zelf verrast over de manier waarop hij die bal binnenkopte”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch blijft Vandereycken vraagtekens plaatsen bij Amuzu. “Amuzu is een speler met veel potentieel, maar alleen is de vraag of het er ooit nog helemaal uit gaat komen, gezien zijn leeftijd.”

De analist stelt dan ook een heel specifiek doel voor de speler van Anderlecht. “Hij moet zijn snelheid aan efficiëntie koppelen. Niet dat hij 25 keer moet scoren op een seizoen, maar hij moet wel minstens tien assists geven. En daar komt hij ook niet aan.”