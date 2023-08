Standard haalt achterstand op maar kan niet blij zijn met gelijkspel op het veld van Kortrijk

KV Kortrijk en Standard blijven overwinningloos in het seizoen 2023-2024. Kortrijk kwam tegen de Rouches 1-0 voor in de eerste helft maar Standard kwam langszij in een duel dat vooral de boeken zal ingaan voor de intensiteit, niet voor het goed voetbal.

Matig begin

Na 4 speeldagen kondigde Kortrijk-Standard zich al aan als een degradatiekraker. De Kerels hadden na 4 speeldagen namelijk nog altijd 0 punten. Standerd deed het met 1 punt uit 4 duels niet veel beter.

© photonews

De thuisploeg begon met het eerste doelgevaar via Bruno maar doelman Bodart moest zich nog niet tonen. Net voor het kwartier was het aan de overkant wel anders. Donnum viel eerst nog over het been van Vandenberghe (en niet tegen), vervolgens moest Joao Silva een bal van de lijn halen met de borst en ook in die herneming kon Dragus niet scoren maar duwde een teruggekeerde Vandenberghe de bal over zijn doel.

© photonews

Kortrijk op voorsprong

De eerste keer dat Bodat zich moest tonen was op een kopbal van de 1,70m-lange Kadri. De tegenvoetse kopbal werd nog uit het doel geslagen. Enkele minuten later was Bodart dan toch kansloos. Na dom balverlies bij Prices kon Davies met de bal gaan lopen. De Welshman rukte op en zag zijn trap van aan de rand van de 16 door de benen van Vanheusden in de korte hoek in doel belanden.

© photonews

Standard had moeite om te reageren en goede aanvallen in elkaar te boksen. Aan het einde van de eerste helft en het begin van de tweede waren ze wel het dominantste aan de bal maar zonder grote kansen. Na een mooie lange bal van Vanheusden kon Donnum vanuit een schuine hoek uithalen maar hij trapte in het zijnet.

Kortrijk keek in het begin van de twede helft de kat uit de boom maar het kwam langzaam maar zeker meer opzetten na een uur voetballen. Na een parade van Bodart werd de bal opnieuw voor doel gedevieerd maar het leer viel net achter Kadri om de 2-0 in het lege doel te duwen.

© photonews

Niet toevallig stilstaande fase

Aangezien het via de combinatie lastig ging, most Standard op zoek naar andere manieren om doelgevaar te creëren. Een corner was zo'n manier. De inzet van Donnum viel perfect voor Kawabe die vrijstaand de 1-1 kon scoren met de binnenkant van zijn voet.

Billijk gelijkspel

De strijd en intensiteit verslapten niet maar dat stond niet gelijk aan goed voetbal. Pas in de blessuretijd kwam er nog een schot van Balikwisha tussen de palen maar Vandenberghe tikte de bal spectaculair over zijn doel. Ook Bodart beleefde nog een warme 96e minuut maar de bal ging er niet in.

Beide ploegen schieten bitter weinig op met het gelijkspel. Kortrijk pakt zijn eerste punt van het seizoen maar blijft wel laatste staan. Standard raakt met 2 punten niet weg van ede onderste regionen.