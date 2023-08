Cercle verrast STVV en klimt naar tweede plaats in het klassement

Cercle Brugge heeft zondagnamiddag met 0-2 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Een zwak STVV moest na een teleurstellende pot voetbal onder doen na doelpunten van Somers en Denkey.

Weinig wijzigingen bij beide ploegen in vergelijking met vorig weekend. Bij de thuisploeg kwam Suzuki Zion in doel te staan, hij verving Daniel Schmidt die op een zucht van een transfer staat. Bij Cercle kwam Hannes Van Der Bruggen terug in de basis.

De wedstrijd begon aan een laag tempo dat doorheen de eerste helft niet evolueerde. We zagen STVV met meer dan 70% balbezit in het begin, maar wel constant tot in de eigen verdediging gedrukt door de bezoekers.

Een paar keer kon Koita op snelheid of met een goede dribbel ontsnappen, al kwam de laatste bal nooit aan. Ook Steuckers kreeg de bal een aantal keer in de zone van de waarheid, maar die maakte steeds de foute keuzes. Cercle kon geen enkele keer voor echt gevaar zorgen.

© photonews

De tweede helft begon op dezelfde manier de eerste. STVV zakte wat weg waardoor Cercle overnam na de koffie. Na een paar goede kansen en een onbegrijpelijke misser van Gboho kon de thuisploeg het evenwicht terug wat herstellen.

Na iets meer dan een uur spelen kon Somers de bezoekers op voorsprong brengen. Na zeer zwak verdedigen komt de bal bij Somers die helemaal alleen wordt gelaten. Hij twijfelt niet en werkt netjes af.

Slechts vijf minuten later verdubbelde Denkey de score al, het leek even op kaas met gaten bij STVV. De Limburgers probeerden nog wel om een slotoffensief op te starten, al liep het echt niet op rolletjes.

Door dit resultaat klimt Cercle even naar de gedeelde tweede plaats. STVV liet de kans liggen om samen met Club Brugge, KAA Gent en KAS Eupen aan de leiding te komen. Volgend weekend wacht Charleroi voor de Truienaars terwijl Cercle het zal opnemen tegen Westerlo dat slechts 1 op 15 pakte.