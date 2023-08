Jonge Ecuadoriaan valt meteen in de smaak bij Cercle Brugge: "Hij kan ongelooflijke dingen doen"

Cercle Brugge kende een zeer degelijke start van het nieuwe seizoen. Na een verdiende 0-2-overwinning tegen STVV pakt De Vereniging 9/15.

Alan Minda (20) kende opnieuw een erg sterke invalbeurt, ook Thibo Somers zag dat. "Met zijn snelheid kan hij ongelooflijke dingen doen. Hij gaat nog voor veel goals en assists zorgen."

Thibo Somers is in het algemeen erg te spreken over de seizoensstart van zijn ploeg. We zijn heel goed begonnen aan dit seizoen. Tegen Antwerp en Genk verloren we door een owngoal, we kregen nog geen doelpunt binnen van de tegenstander", reageerde hij voor Sporza.

Na een bijzonder boeiende wedstrijd won Cercle vandaag verdiend met 0-2 van STVV. Eerst was het Somers die Cercle na een knappe combinatie op voorsprong bracht, 5 minuten later verdubbelde Denkey de score.