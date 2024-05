Onthuld: 'Deze Belg wou Anderlecht tijdens wintermercato in plaats van Federico Gattoni'

RSC Anderlecht pakte dit seizoen stevig uit op de transfermarkt. Afgelopen winter haalde het Federico Gattoni, maar eigenlijk wou het een Belg binnenhalen.

Federico Gattoni arriveerde eind januari op Anderlecht. De 24-jarige centrale verdediger uit Argentinië wordt gehuurd van Sevilla, maar hij speelde nog bij zijn voormalige club San Lorenzo.

Hij blijft tot het einde van dit seizoen in Brussel, maar een aankoopoptie zat er niet in de deal. Al was hij eigenlijk niet het grote plan dat RSC Anderlecht voor ogen had.

Er werden heel wat profielen voor een extra centrale verdediger bekeken. De bedoeling was vooral om de vele blessures waarmee paarswit af te rekenen kreeg op te vangen.

Volgens La Dernière Heure was Siebe Van der Heyden, ex-speler van Union SG, de man die Fredberg en Riemer echt wilden binnenhalen. Hij paste perfect in het plaatje.

Van der Heyden koos er echter voor om in Mallorca te blijven en niet terug te keren naar de Jupiler Pro League. Hij ligt er nog onder contract tot midden 2028 en heeft momenteel een marktwaarde van 3 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Onze landgenoot speelde dit seizoen nog maar zes keer mee bij Mallorca in de competitie, maar dat was geen reden om voor een half jaar voor een uitleenbeurt naar RSC Anderlecht, waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding kreeg, te kiezen.