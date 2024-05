Komt het er dan toch van? 'Van Bommel dicht bij grote comeback'

Mark van Bommel is bezig aan zijn laatste wedstrijden bij Royal Antwerp FC. Maar waar gaat de Nederlander volgend seizoen aan de slag?

Mark van Bommel heeft een nog lopend contract voor volgend seizoen bij Royal Antwerp FC, maar alle grote kranten in Vlaanderen pakten vrijdag uit met het nieuws dat de Nederlander de club en de spelers al inlichtte dat hij volgend seizoen andere oorden opzoekt.

De voorbije weken en maanden deed dat gerucht al de ronde en werd de trainer van The Great Old al aan verschillende ploegen in Nederland en andere Europese landen gekoppeld.

BILD pakt vandaag uit dat Van Bommel genoemd wordt als mogelijke opvolger van Thomas Tuchel bij Bayern München. Het zou alvast een prachtige terugkeer betekenen voor Van Bommel richting de Allianz Arena.

Hij speelde in totaal 187 wedstrijden voor de club en werd er ook twee keer kampioen. De Duitse club probeerde eerder al Xabi Alonso en Julian Nagelsmann te strikken, maar zij kozen om niet in te gaan op het voorstel. Deze week nog zegde ook Ralf Rangnick neen aan Bayern.

Naast Van Bommel zou ook Erik ten Hag nog een optie zijn. Hij was al bij de beloften van de Duitse club aan de slag. Van Bommel werd eerder ook al gelinkt aan Feyenoord en AC Milan. Uitkijken dus wat het worden zal voor de Nederlander.