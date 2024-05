Speler van het Jaar in Jupiler Pro League: Johan Boskamp ziet maar twee kandidaten

De competitie loopt stilaan op zijn einde. Tijd dus om de nodige prijzen uit te delen.

De ontknoping van de Jupiler Pro League komt eraan. De play-offs zijn weer enorm spannend. Het is dan ook uitkijken wie er de opvolger wordt van Royal Antwerp FC als landskampioen. Het zou best kunnen dat het weer tot de allerlaatste minuten van de competitie duurt.

In andere landen zijn er geen play-offs en loopt dat toch wel helemaal anders. In de Premier League bijvoorbeeld wordt door de pers ook een Speler van het Jaar gekozen. Die eer ging dit jaar naar Phil Foden.

Het Belang van Limburg vroeg aan analist Johan Boskamp wie die prijs in onze competitie zou verdienen dit seizoen. De Nederlander komt sowieso uit bij iemand van Union SG, zo laat hij aan de krant weten.

Union-Anderlecht

Voor hem zijn er nog twee namen waaruit gekozen kan worden. “Cameron Puertas of Alessio Castro-Montes”, klinkt het. “Allebei bezig aan een bijzonder sterk seizoen. Hoe Puertas die ploeg eigenhandig uit hun dipje heeft gesleurd, dat vind ik heel erg knap.”

Union SG stond lange tijd aan de leiding in de competitie, maar moet nu nog vol aan de bak. “We zullen zien of ze het zondag kunnen doortrekken tegen Anderlecht. Bij Anderlecht was het vorig weekend op Cercle weer niet om aan te gluren. Dat belooft dus wel een interessant potje te worden.”