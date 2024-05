Schlemiel van vorige speeldag geeft meer uitleg over zijn blunder: "Niet trots op die prestatie"

Terugblik op de vorige speeldag. Mark McKenzie gaat bij een voorzet van Kyriani Sabbe expres onder de bal door en verrast zo zijn eigen doelman. Hij bood Club Brugge zo vrije baan naar winst.

Een momentopname in het verder sterke seizoen van de verdediger. “Ik speelde inderdaad verre van mijn beste wedstrijd, dit was een prestatie waar ik niet zo trots op ben. Ik ben zelf mijn strengste criticus en streef altijd de perfectie na, die was er zondag niet", zucht hij in HBvL.

Maar wat ging er op dat moment nu door zijn hoofd? "Ik hoorde Maarten (doelman Maarten Vandevoordt, red.) roepen, maar heb hem verkeerd begrepen en dacht dat ik de bal moest laten gaan. Ik neem de verantwoordelijkheid voor dat tegendoelpunt dan ook volledig op mij."

"Maar je mag niet vergeten dat zo'n beslissingen in een fractie van een seconde genomen moeten worden. Ja, ik had die voorzet moeten wegwerken. Maar ik nam de verkeerde beslissing en liet de bal passeren. Dat hoort bij het leven, soms neem je de juiste beslissing en soms de foute. Het gaat er uiteindelijk om dat je leert uit de fouten die je maakt.”

De belangrijkste match van de play-offs voor Genk

Nu moet het tegen Cercle Brugge wel gebeuren. Genk wil die vierde plaats en het bijbehorend Europees ticket. Het wordt de belangrijkste match van de Limburgers tot nu toe. “Ik begrijp de mensen die dat zeggen, want als we winnen zetten we Cercle Brugge op zeven punten en nemen we een grote optie op de vierde plaats."

Cercle is echter een ambetante tegenstander. "Hun stijl is direct en fysiek, ze vechten voor elke morzel grond. En ze kunnen je pijn doen op momenten waarop je het niet verwacht. Je kan de volledige controle hebben over een match, maar plots staan zij daar en slaan ze genadeloos toe..."