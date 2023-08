Ex-Anderlecht-talent Stassin zorgt voor eerste wending in 't Kuipje, maar Mechelse comeback is nog van straffer kaliber

Het had er alle schijn van dat Lucas Stassin Westerlo richting een eerste zege zou stuwen. Mechelen had in deze streekderby echter nog een ferme troef achter de hand: nieuwkomer Pflücke. De Duitser hielp mee om het nog eens volledig te doen kantelen in 't Kuipje.

Na een 1 op 12 liep Westerlo niet over van het vertrouwen en dat was te merken. KV Mechelen was baas in het openingskwartier en vond de ruimtes. De bezoekers vergaten wel uitgespeelde kansen bij mekaar te voetballen, dat zouden ze zich nog berouwen. Al een eerste keer toen een voorzetschot van Stassin mooi over Coucke in doel belandde.

© photonews

Na de 1-0 kantelde het, met Westerlo dat vaker de tweede bal won en meer aan voetballen toe kwam. De verdubbbeling van de score liet niet op zich wachten: na een gestopte actie van Stassin nam Frigan knap mee en vond hij de verste hoek (2-0). Dat het niet mee zat voor KV, bleek wanneer een plaatsbal van Storm op de paal strandde.

© photonews

Na die paar tikken om de oren leek Malinwa de machine lang niet aan de praat te krijgen, maar de inbreng van Pflücke zorgde wel opnieuw voor enige schwung. En in het voetbal kan het snel gaan: in een paar minuten tijd ging het van die voor Westerlo schijnbaar geruststellende 2-0 naar 2-2.

Pflücke kopte naar Schoofs en die trapte de aansluitingstreffer voorbij Gillekens, zelfs zonder het leer zuiver te raken. Wanneer Madsen in een duel met Mrabti dan een hoekschop in eigen doel kopte, was alles te herdoen. KV rook de 2-3: Gillekens moest aan de bak op het schot van Pflücke, Storm besloot dan weer in het zijnet.

© photonews

Toch maakten de Mechelaars hun comeback nog helemaal compleet, met dank aan een Duitse combinatie. Assist van Pflücke van op rechts, Lauberbach tikte Malinwa op voorsprong. Westerlo blijft na deze nieuwe kater voorlaatste en zal toch ook met een schuin oog naar Kortrijk - Standard kijken deze avond.