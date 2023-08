Jonas De Roeck en Steven Defour reageren op ongelooflijke remontada in Jupiler Pro League: "Dat is kort door de bocht"

Een remontada van jewelste zowaar in de Jupiler Pro League. Jonas De Roeck en Steven Defour waren er getuige van. In minuut 74 stond het in Westerlo - KV Mechelen nog 2-0. In minuut 85 stond het 2-3 en dat was meteen de eindscore.

"Elke nederlaag komt hard aan, maakt niet uit hoe die tot stand gekomen is", was De Roeck toch niet overdonderd door het scenario. "Er was na rust nog niet veel gebeurd, tot die 2-1 valt. Dan zag je dat onze ploeg begon te twijfelen. De stabiliteit viel een beetje weg. Op dit niveau is dit niet iets wat je je kunt veroorloven."

De Westerlo-coach wil zijn team op mentaal vlak zien groeien. "We kunnen wedstrijden niet tot het einde controleren of uitspelen. We moeten beter omgaan met sleutelmomenten, dat hebben we vorig seizoen ook moeten leren." Aan paniekvoetbal doet hij niet mee. "Nu zeggen dat alles slecht is, dat is heel kort door de bocht."

Onderste regionen

Al is het wel een feit dat Westerlo na vijf speeldagen in de onderste regionen kampeert. "De dingen die beter kunnen, daar gaan we heel open en direct mee om. Een 1 op 15 is zeker te weinig: je moet vooral weten hoe en waarom dat komt."

© photonews

Voor vreugde moest je zaterdagavond in het Mechelse kamp zijn. "Ons spel zat goed in de eerste twintig minuten, maar in vijf-tien minuten geven we het daarna een beetje weg. Al had ik ook bij de rust niet het gevoel dat we geen punten konden halen", geloofde Steven Defour zeker en vast in de veerkracht van zijn jongens.

"Wij pakken vertrouwen na de 2-1 en zij gaan twijfelen. Ik vind dat we het na de 2-1 heel goed gedaan hebben, ook met de inbreng van de invallers." Pflücke gaf prompt 3 assists. "Wie scoort of assists geeft, maakt mij niet uit. Het maakt mij ook niet uit dat Lauberbach zijn eerste scoort, want die jongen speelt elke week een schitterende wedstrijd."