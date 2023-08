STVV kan leren van Cercle Brugge: "Dat hebben ze echt nog nodig"

Met zeven op vijftien kent STVV geen slechte competitiestart. Al hadden ze het afgelopen weekend toch bijzonder moeilijk tegen Cercle Brugge.

Cercle Brugge heeft na vijf speeldagen twee punten meer achter zijn naam dan STVV, maar het voorbije weekend was het verschil tussen beide ploegen toch goed zichtbaar.

“Dit Cercle is een sterke ploeg, die STVV maar moeilijk kan bekampen. Daarvoor missen de Kanaries gewoon duelkracht en snelheid in hun kern. Voor die constante druk en het gebeuk van Cercle zijn ze gewoon een maatje te klein”, zegt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

Cercle Brugge heeft de Kanaries duidelijk lamgelegd, zo vindt Wijnants. “Dat zag je bijvoorbeeld aan Joel Fujita. Vorige week deed hij het erg goed in Gent, nu had de Japanner het moeilijk. Dat had veel te maken met de bezoekers, die hem geen seconde met rust lieten.”

STVV koos voor de lange bal, om aan de hoge pressing te proberen ontsnappen. “Maar er liep voorin geen spits rond die af en toe eens een bal kon bijhouden. Dan heeft deze wedstrijd de ogen echt wel geopend: STVV heeft absoluut een balvaste spits nodig. Een type Denkey, misschien.”