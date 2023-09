Topper tussen Antwerp en Gent baart een muis, Great Old blijft tweede wedstrijd op rij steken op 0-0

Net zoals afgelopen weekend tegen RWDM vielen er ook dinsdagavond geen doelpunten in het Bosuilstadion. Leider KAA Gent kwam met een duidelijk wedstrijdplan naar Deurne en zette een blok neer waar Antwerp niet door raakte. De bezoekers konden te weinig tegenprikken om zelf te scoren.

Beloftevolle affiche

Een duel tussen regerend landskampioen Antwerp en ongeslagen leider KAA Gent, daar wilden we ons wel even voor zetten. Vanhaezebrouck koos ervoor om door de schorsing van Gift Orban met één spits de wedstrijd te beginnen, Tissoudali startte op de bank. Bij Antwerp kwam Balikwisha dan weer op het middenveld in plaats van Keita.

© photonews

Magere wedstrijd

Dat er even voor gaan zetten werd waken om niet in slaap te vallen in de eerste helft. De Buffalo's plooiden als een accordeon bij Antwerps balbezit en vingen de landskampioen op in een laag 5-4-1 blok. Dat leverde de thuisploeg 65% balbezit op in de eerste helft maar geen kansen.

Afgekeurd doelpunt

Gent probeerde eruit te komen vanop de linkerflank met Brown en Fofana. Die laatste kon ook een keertje trappen maar het zwakke schot kon Butez niet verontrusten. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg bijna een koude toeche toen een vrije trap van Kums via Kandouss in doel verwerkt werd maar de verdediger stond nipt buitenspel.

© photonews

Na een tiental minuten in de tweede helft komt Antwerp opnieuw goed weg wanneer Laforge besloot om Kerk geen tweede gele kaart te geven na een stevige fout op Watanabe. Van Bommel zag het gevaar en haalde de Nederlandse winger enkele minuten later naar de kant voor Valencia.

Beter Antwerp

De 20-jarige Ecuadoraan liet na een uur voetballen ook het eerste schot tussen de palen noteren voor de thuisploeg maar Nardi kon de opwarmingsbal relatief eenvoudig klemmen. De Great Old bleef de betere ploeg en kwam nog enkele keren gevaarlijk opzetten in de 16 maar enkel een schot van heel ver van invaller Keita dwong Nardi tot een redding.

© photonews

Aan de overkant wilden Samoise en Gerkens voor een hold-up zorgen maar tot tweemaal toe lag Alderweireld met een sliding perfect in de baan van het schot.

Gent blijft zo ook na 8 speeldagen al zeker ongeslagen leider van de Jupiler Pro League. Antwerp trekt met tweemaal een 0-0 in eigen huis naar Mechelen komend weekend.