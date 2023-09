Arthur Vermeeren schrok zich een hoedje van wat KAA Gent deed

Royal Antwerp FC speelde woensdag zijn inhaalmatch tegen KAA Gent. Het werd een scoreloos gelijkspel.

Royal Antwerp FC is er niet in geslaagd om wat in te lopen op leider KAA Gent. Het verschil tussen beide ploegen blijft vijf punten na het 0-0-gelijkspel van woensdagavond in de inhaalmatch.

Ook Arthur Vermeeren schrok zich een hoedje van hoe de Buffalo’s op de Bosuil kwamen spelen. “We dachten dat de leider hier wel zou komen voetballen, maar Gent zakte terug… Een beetje veel zelfs”, zei hij in Het Nieuwsblad.

Het werd maar een saaie bedoening, maar zeker in de eerste helft stak Vermeeren er bij The Great Old toch bovenuit. “Voor ons was de opdracht om erdoor te voetballen. Dat hebben we vandaag niet gedaan. We vonden nooit de juiste optie.”

En dat begint een beetje pijnlijk te worden. Antwerp scoort nu al drie wedstrijden niet. “Daar maak ik mij voorlopig geen zorgen over. Maar we moeten de laatste pass wel beter gaan verzorgen. Ook in de laatste zone moeten we sneller handelen om het verschil te maken.”