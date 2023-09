Zwanze Derby levert absoluut spektakel op én een winnend doelpunt in minuut 104 (!)

De Zwanze Derby ontgoochelde niet. Er zat wat vanalles in - vooral de eerste helft. Spektakel, een onwaarschijnlijke ommekeer, mooie goals, afgekeurde doelpunten... en een doelpunt in de 104ste minuut van de wedstrijd. Union ging zo met de drie punten lopen na een ultieme treffer van Lapoussin.

We gaan het hier niet meer hebben over het onchristelijk aanvangsuur of de supportersacties. De wedstrijd op zich had immers genoeg te bieden om te schrijven. Die eerste 20 minuten waren er immers al twee fases die voor commotie gaan zorgen.

Bal over de lijn? Amoura blijft sensatie

Union was de betere ploeg en kwam na 13 minuten al op voorsprong. Maar of die goal van Nilsson nu wel of niet goedgekeurd moest worden, daar gaan we waarschijnlijk geen duidelijkheid over krijgen gezien het gebrek aan doellijntechnologie.

Voor ons leek het alsof Klaus wel degelijk op tijd was, maar ref Laforge volgde zijn grensrechter. Even later leek het dan weer 0-2 te staan, maar de goal van Castro-Montes werd afgekeurd voor buitenspel. Ook daar moest 3,5 minuten naar gekeken worden door de VAR vooraleer er een beslissing viel.

Onwaarschijnlijke ommekeer

Soit, 't is niet dat RWDM een kans leek te maken. De enige mogelijkheid kwam er na een vrije trap van Mercier, maar Marsoni wist er niks mee aan te vangen. Union speelde weer met een natuurlijke flair. Hoog druk zettend en in één tijd aanvallen. Zo kwam ook de 0-2 tot stand. Puertas tot bij Amoura en de kleine Algerijn draaide de bal heerlijk binnen.

Boeken toe, dacht je dan. Union was overduidelijk baas, maar... het stond nog voor de rust 2-2. Eerst scoorde Gueye vanuit randje buitenspel. En nog even later was het na geharrewar bij een hoekschop gelijk. Dwomoh kon van dichtbij - zijn eerste profgoal - binnenschieten.

Wereldredding Defourny

De tweede helft was ook wel aantrekkelijk te noemen, met veel kansen (vooral voor Union), maar zonder goals. Daar was wel een wereldsave van Defourny op een schot van Amoura voor nodig. En Amoura scoorde ook, maar vanuit buitenspel.

Union had de touwtjes in handen, RWDM loerde vooral op de counter, maar speelde dat veelal verkeerd uit. Iedereen leek zich al neer te leggen bij een gelijkspel, maar toen versnelde invaller Rodriguez en gaf de bal aan Lapoussin in de laatste minuut van de verlenging. Die schoot de winnende treffer tegen de netten.