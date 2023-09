Franky Van Der Elst haalt stevig uit naar Pro League

Franky Van Der Elst heeft stevige kritiek geuit op de Pro League. Dit naar aanleiding van het eerste doelpunt van de derby RWDM - Union SG.

Van Der Elst ergert zich hard aan het feit dat de Jupiler Pro League nog geen toegang heeft tot doellijntechnologie.

"Ze zijn bestolen, hé, Bestolen", begon Van Der Elst in het Nieuwsblad. "Ik lijk wel de enige die zich eraan stoort. Die bal was niet over de lijn, bij die eerste goal. Ik snap niet waarom die lijnrechter vlagt, hij staat vier meter van de cornervlag."

"En dan zeggen ze tegen mij: Hoe kan jij dat weten? Er is geen doellijntechnologie, dus je kan niet zwart op wit bewijzen", gaat hij gefrustreerd verder.

De ex-Rode Duivel deelde nog een sneer uit aan de Pro League. Hij vindt dat ze te weinig moeite doen om bij grote competities te horen.

"Hier wordt te makkelijk over gestapt. Vorige week in Mechelen - OH Leuven was de bal over de lijn, maar werd doorgespeeld. Doellijntechnologie kost blijkbaar te veel. Wat is het volgende: de netten kosten te veel, dus we gaan er geen hangen? We willen toch bij de grootste competities horen?"