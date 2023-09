Union verloor bijna alles in twee minuten: "Het ging er zeer heftig aan toe in de kleedkamer"

Terwijl Union Saint-Gilloise met 0-2 leidde en er met kop en schouders bovenuit stak, kwam RWDM uit het niets en scoorde het twee goals in twee minuten.

Anthony Moris was teleurgesteld over die paar minuten aan het einde van de eerste helft, toen Union twee doelpunten snel achter elkaar tegen kreeg.

"Het is onacceptabel van onze kant. In de rust hadden we de wedstrijd al beslist, we domineerden de match. We kwamen hier om de wedstrijd te controleren. Maar die twee minuten in de rust hadden ons vandaag twee punten kunnen kosten. Ik kan het mezelf niet uitleggen, maar ik hoop dat we een manier kunnen vinden om het niet te laten gebeuren. We moeten die killer spirit hebben, zowel aanvallend als verdedigend," legde hij uit in de mixed zone.

"Bovendien zijn derby's altijd speciale wedstrijden. Wie had zo'n scenario voorspeld? Ik denk niemand", vervolgt Moris. "We kregen een flinke klap in de eerste helft, maar we gingen de tweede helft in met de beste bedoelingen, met de wil om deze wedstrijd te winnen. Er valt duidelijk niets te zeggen: we verdienden het om deze wedstrijd te winnen."

Moris legt uit dat het er heftig aantoe ging in de kleedkamer tijdens de rust. "Ja, en dat is normaal. Zelfs tussen de spelers. Niemand is blij met zo'n situatie. Als we met 0-3 of 0-4 de kleedkamers in gaan, is dat verdiend en is het een heel andere wedstrijd."