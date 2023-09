Gevaar van alle kanten? Dit wil Alexander Blessin toch vooral niet meer zien: "Of ik verlies mijn haar"

Na een dik half uur leek Union zijn schaapjes op het droge te hebben, maar RWDM knokte zich terug in de partij. Tot ergernis van Alexander Blessin.

Na een knap schot van de stilaan onvermijdelijke Mohamed Amoura stond het na 35 minuten 0-2. “En dan waren er plots te veel ups-and-downs”, was coach Alexander Blessin eerlijk. “We hadden na een halfuur alles onder controle en hadden gewoon dat derde doelpunt moeten maken. Maar dan vallen we vier minuten in slaap. Met alle respect, maar enkel daardoor kwam RWDM weer in de wedstrijd.”

In de tweede helft kwam het klasseverschil uiteindelijk dan toch bovendrijven. Amoura was wederom 90 minuten lang een gesel voor de tegenstander. “We hebben wat gewerkt aan zijn tactische basis en zijn gedrag zonder bal. Bij momenten ging het goed, maar er waren ook momenten waarop hij – denk ik – niet meer wist wat hij moest doen omdat hij te veel info had gekregen."

Het gevaar van Union SG komt tegenwoordig van alle kanten. Iets wat Blessin gelukkig maakt. “Zijn snelheid blijft een grote kwaliteit één tegen één. Gustaf en Kevin speelden goed naast hem. Gustaf met een doelpunt, Kevin met een assist na een goede actie.”

“We hebben inderdaad verschillende spelers die kunnen scoren, maar omdat het zo spannend werd, zei ik tegen de ploeg na de wedstrijd dat ik niet te veel van zulke wedstrijden wil zien of ik verlies mijn haar."