Union-spelers steken er de draak mee na winst: "Tijdens Covid ook gedaan"

Union won de Brusselse derby zonder de steun van hun aanhang. Die weigerden naar de match te komen omwille van het aanvangsuur (18u30). Maar dat wil niet zeggen dat de Unionisten hen vergeten waren.

Voor de match stapten ze - net als die van RWDM - het veld op met een t-shirt waarop een duidelijke boodschap stond richting Pro League: "Dit is geen uur om een derby te spelen", stond er te lezen.

Na de late winnende treffer van Lapoussin en het fluitsignaal gingen ze wel vieren. Maar met wie? Wel, voor het lege uitvak deden ze alsof dat vol zat. De spelers van Union hebben een heel goeie band met hun fans en velen gaan na thuismatchen ook nog eens tussen de supporters een pintje drinken.

"We hebben het al gedaan tijdens Covid", legde doelman Anthony Moris uit. "Het is een manier om hen te eren. Het maakt niet uit in welk stadion we speelden, we hadden altijd zo gevierd. We hebben veel steunberichten van hen gekregen. We begrijpen hen. Het is ook het bewijs dat we onze supporters niet nodig hebben om zulke matchen te winnen."