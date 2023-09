Sven Kums heeft duidelijke boodschap aan het adres van Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren is het nieuwe wonderkind van het Belgische voetbal. Sven Kums is alvast heel duidelijk over de middenvelder van Royal Antwerp FC.

Arthur Vermeeren wordt al een tijdje een heel bijzondere voetbalcarrière toegeschreven. Bij Royal Antwerp FC laat hij heel wat van zijn klasse zien, maar het beste moet nog komen. De vergelijking met Andres Iniesta werd al vaak ter sprake gebracht. “We mogen Iniesta en Xavi dankbaar zijn dat ze het bij Barcelona zo goed deden. Daardoor kwamen ook andere types zoals ik - niet groot van gestalte maar goed aan de bal - aan de bak”, zegt Sven Kums aan Het Belang van Limburg. Kums ziet de vergelijkingen tussen Vermeeren en Iniesta wel. “Op zo'n jonge leeftijd al zo presteren, is ongelooflijk. Hij heeft alles wat een middenvelder van zijn stijl nodig heeft. Als ik naar Antwerp kijk in de Champions League, houd ik hem in de gaten. Ik kijk niet heel vaak naar voetbal, maar voor hem zou ik wel kijken.” En zit er ook een beetje Kums in Vermeeren? “Op die leeftijd was ik zeker niet zo goed. Hij zal het veel verder schoppen dan ik. Ik zie zulke types graag bezig. Ik keek vroeger ook niet heel veel naar voetbal, maar voor Barcelona zette ik wel mijn tv op. Voor Xavi en Iniesta. Niet dat ik nu elke match van Antwerp zie, maar bij hem heb ik dat ook. Je ziet dat hij veel scant. Hij kiest altijd slim positie. Daar kan je een beetje op trainen, maar ik denk je zoiets hebt of niet.”