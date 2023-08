Standard-spelers weten dat potje bij fans begint over te koken: "Wij zijn ook boos"

De wedstrijd tussen Kortrijk en Standard was een kelderkraker. Dat op zich was al pijnlijk voor de Rouches, maar zelfs tegen de ploeg die voor de match nog geen enkel punt had, konden ze niet winnen. De fans beginnen te morren en in Luik weten ze wat zoiets betekent.

Aron Donnum stond hoofdschuddend voor de camera. De aanvoerder weet ook dat het een kruitvat aan het worden is en dat de ploeg versterking nodig heeft. Versterking die er mogelijk niet gaat komen.

"We hebben gevochten, maar ik denk dat we te gemakkelijk op achterstand kwamen. Daarna deden we wat we konden om terug te komen", zuchtte Donnum. "We verloren de bal te vaak op het middenveld."

De Noor weet dat de supporters zich tegen hen beginnen keren. "Het was wel een stap vooruit ten opzichte van vorige week. Ik begrijp dat de supporters gefrustreerd zijn. Wij willen het even hard als zij. We zijn ook boos omdat we die drie punten niet hebben."