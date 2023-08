Serge Gumienny velt duidelijk oordeel over door Standard geclaimde strafschoppen

Het kelderduel tussen KV Kortrijk en Standard eindigde op 1-1. De bezoekers claimden tot twee keer toe echter een strafschop.

KV Kortrijk kwam op voorsprong tegen Standard, maar nieuwkomer en invaller Hayao Kawabe zorgde voor de gelijkmaker bij de Rouches. Trainer Carl Hoefkens claimde twee keer een strafschop en dat zou hem dan ook de drie punten opgeleverd hebben, zo klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Er waren twee strafschopfases waarvan er minstens eentje gefloten had moeten worden”, zegt Hoefkens. “Daarnaast hadden we 62 procent balbezit en trapten we zes keer binnen het kader. In vergelijking met onze vorige wedstrijden is dat een positieve evolutie, maar we zijn er nog lang niet.”

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny is alvast duidelijk over de twee keer dat Standard een penalty vroeg. “De eerste fase vond ik eerder een botsing dan een fout en bij die tweede is er slechts een licht contact”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

De houding van de scheidsrechters tegenover dergelijke fases zou duidelijk moeten zijn ondertussen. “De scheidsrechtersbazen hebben duidelijk laten weten dat ze voor zulke fases geen strafschoppen meer willen zien. Al maakt dat het voor de ref niet makkelijker.”

Hoefkens ging zelfs nog wat verder. "Ik heb veel situaties gezien waarbij de scheidsrechter meteen floot als er iets met een Kortrijkse speler gebeurde, terwijl Standard twee keer moest wachten tot de VAR tussenbeide kwam. Dit is in mijn ogen een groot verschil, waardoor ik zeg dat het essentieel is dat de twee teams recht hebben op dezelfde behandeling."