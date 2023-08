Edward Still doet straffe belofte aan fans van KV Kortrijk

KV Kortrijk pakte afgelopen weekend zijn eerste punt in de competitie. Edward Still deed alvast een straffe belofte aan de supporters.

De degradatietopper tussen KV Kortrijk en Standard eindigde afgelopen weekend op een 1-1-gelijkspel. De thuisploeg kwam op voorsprong, maar de mannen van Carl Hoefkens kwamen langszij en kregen in het slot nog de beste kansen om alsnog de drie punten te pakken.

Een opsteker voor trainer Edward Still die vier matchen lang geen enkel punt wist te pakken in de Jupiler Pro League. “Na vier nederlagen op rij is het niet gemakkelijk om zo'n reactie te tonen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Still is duidelijk aan wie KVK dat punt te danken heeft. “Ik ben trots op de inzet van mijn spelers. We hadden enkele kansen om de match te winnen, maar Standard kwam na de pauze goed uit de kleedkamers. Dankzij de steun van de supporters hebben we dat puntje gepakt.”

Still doet dan ook een straffe belofte aan de fans. “Ze waren uitstekend en dat doet deugd om te zien. Voor hen is het ook niet gemakkelijk geweest. Ze moesten maandenlang wachten op nieuws en bleven ons steunen. Dat maakt hen geweldig. Ik beloof hen de komende weken iets terug te geven.”