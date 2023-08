Niet mis te verstane boodschap richting bestuur Standard: "Dat mag ook eens gezegd worden"

Het rommelt bij Standard. Na een 2/15 bengelt de Luikse club onderaan het klassement, maar 777 Partners weigeren voorlopig de nodige investeringen te doen.

Carl Hoefkens haalde de nood naar aanvallende versterkingen nog eens aan in de persconferentie na Kortrijk. “Met meer kwaliteit in het laatste derde van het veld, hadden we deze wedstrijd makkelijk naar ons toe kunnen trekken.”

Ook speler Gilles Dewaele, die zijn comeback maakte na een zware knieblessure, nam 777 Partners op de korrel. “Er zijn zes à zeven spelers vertrokken en er is niet veel bijgekomen. Deze groep heeft de kwaliteiten om beter te doen dan wat we al hebben laten zien, maar iedereen is het erover eens dat er nog iets moet bijkomen. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de coach of bij de spelers, maar hogerop. Dat mag ook eens gezegd worden. De transfermarkt is nog enkele dagen open en er zal wellicht nog heel wat gebeuren bij veel clubs, maar als spelers en staf hebben wij dat niet in de hand.”

De bal ligt nu in het kamp van de Amerikaanse geldschieters van Standard. Gaan zij eindelijk de nodige investeringen -zoals dat wel het geval is bij zusterclub Genoa- doen? Of blijft 777 Partners speculeren op inkomsten uit uitgaande transfers (die momenteel onwaarschijnlijk lijken)?