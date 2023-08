Felice Mazzu kan het niet laten en deelt flinke sneer uit naar RSC Anderlecht

Felice Mazzu was terug in het Lotto Park. De ex-trainer van RSC Anderlecht moest echter het onderspit delven.

Ook al speelde RSC Anderlecht niet het beste voetbal, toch wist het Sporting Charleroi met 2-0 opzij te zetten. De Carolo’s gingen twee keer stevig de mist in bij de doelpunten die Anderlecht wist te scoren.

Voor Felice Mazzu is het ook hard om te zien wat er dit jaar, in tegenstelling tot vorig seizoen, allemaal mogelijk was bij paarswit qua transfers. En daar wilde de ex-trainer van RSC Anderlecht toch nog eens een prikje over uitdelen.

“Ik wil Anderlecht feliciteren met hun transfers en hun huidige klassering. Jammer voor mij vorig jaar”, liet de trainer van Charleroi weten bij Sudpresse.

Mazzu kende een heel moeilijke start bij RSC Anderlecht en zag enkele transfers helemaal floppen, waardoor hij snel mocht beschikken. Het doet blijkbaar nog altijd pijn dat hij al in oktober moest opstappen.