Vier zeges op rij voor Anderlecht, maar...: "Grote tests komen er bijna aan"

RSC Anderlecht won afgelopen weekend van Sporting Charleroi. Het was de vierde opeenvolgende overwinning voor paarswit.

De supporters van RSC Anderlecht genieten van hun ploeg. “Die vierde overwinning op een rij zorgde voor een heel groot volksfeest in het Lotto Park. Ook in de straten nadien stond de muziek luid en werd er nog luid gezongen”, vertelt Peter Vandenbempt op Sporza.

Door de uitgestelde matchen van Club Brugge en KAA Gent omwille van het Europese voetbal komt de ploeg van trainer Brian Riemer zelfs helemaal alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Het contrast met vroeger is heel erg groot. “De calvarietocht van de voorbije jaren heeft het Anderlecht-publiek veel minder kieskeurig gemaakt. De tijd dat de spelers zelfs met een grote overwinning, maar met matig voetbal toch met een fluitconcert naar binnen moesten, die ligt ver achter ons.”

Want dominant voetballen deed Anderlecht ook niet tegen Charleroi. “Iedereen in het voetbal weet dat winnen op deze manier eindig is, dat blijft niet duren. Tegen Antwerp, tegen Westerlo, tegen Charleroi, elke keer haalde het met de billen toe het einde.”

De vuurproef komt er snel aan. “Normaal moet Anderlecht over een maand veel beter zijn en misschien willen ze dan weer dominant voetballen. In afwachting daarvan is het natuurlijk perfect als je heel veel punten pakt. Van de volgende 3 matchen speelt Anderlecht tegen Genk en Club Brugge. Dat lijkt mij het begin van een soort lakmoesproef.”