René Vandereycken zag geen rood voor Koffi, maar wel voor Anderlechtspeler

De dubbele tackle van Charleroi-doelman Hervé Koffi lokte veel reacties uit. Er werd duidelijk geschreeuwd om een rode kaart.

De doelman van Sporting Charleroi ging in het duel twee keer stevig tackelen buiten zijn zestien. René Vandereycken is alvast duidelijk met zijn analyse. “Ik vond de tackle van Koffi geen rode kaart”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Enkel over de intensiteit van de tackle en dus een mogelijke gele kaart kan er volgens Vandereycken gesproken worden. “Hij gaat inderdaad op een agressieve manier naar de bal toe, maar hij raakt Dolberg niet. Hij blokkeert volledig de bal, dat is niet bal én man spelen. Doordat Dolberg omhoog springt, lijkt het gewoon spectaculair.”

En dus ook geen VAR. “Ik kan er dus zeker inkomen dat de VAR niet ingrijpt en dat er geen rood getrokken wordt. De tweede tackle van Koffi is helemaal anders, die is niet te vergelijken met de eerste. Opnieuw lijkt het spectaculair omdat Rits over de bal springt.”

Voor Vandereycken had Anderlecht zondag zelf met een man minder moeten spelen. “Die fout van Diawara iets later in de eerste helft, dat vond ik dan wel weer een rode kaart. Een speler van dat niveau moet zich daar toch kunnen inhouden? Hij kon zijn voet volgens mij wel nog terugtrekken.”