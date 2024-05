Dolberg laat hint over zijn toekomst vallen: "Het is iets waar iedereen van zou genieten"

Kasper Dolberg werd gisteren door Brian Riemer nog benoemd als dé speler die nu moet opstaan. Een potentiële kampioenenmaker. Omdat hij geen druk voelt. En dat is ook gewoon zo. De Deense spits blijft cool, ook naast het veld.

Want hij gaf alweer met 'de glimlach' een interview. “Ik wil gewoon mijn verantwoordelijkheid pakken”, legt hij uit in Het Nieuwsblad. “Je kunt weliswaar niet stellen dat ik de enige kampioenenmaker van Anderlecht moet zijn, maar ik ken mijn rol hier."

"Het zou geweldig zijn om de titel te pakken. Ik won er ooit eentje met Ajax en dat is echt het beste gevoel ter wereld. Euh, na de geboorte van mijn tweeling. (lacht) Voor de fans zou het ook enorm zijn."

Hij liet daarbij ook in zijn kaarten kijken voor de toekomst. Dolberg lijkt niet meteen van plan te vertrekken. "Volgend jaar de Champions League-hymne kunnen horen in dit stadion, meedoen in de beste competitie ter wereld… Het is iets waar iedereen van zou genieten.”

Daarvoor zal Dolberg misschien wel meer moeten scoren. Hij wou zijn competitierecord van bij Ajax - 16 goals - verbeteren en zit nu aan 14. Maar hij scoorde wel nog maar één keer in de play-offs.

“Toch is dat record van 16 goals nog altijd haalbaar, niet? Dit seizoen heb ik goeie en minder goeie periodes gekend. De coach heeft mij een paar keer benadrukt dat ik soms meer intensiteit in mijn spel moet leggen. Ik mag als aanvaller af en toe egoïstischer zijn. Alleen geniet ik vaak even hard van een assist als van een doelpunt.”