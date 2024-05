Ramp voor Noa Lang, die waarschijnlijk rest van het seizoen én EK moet missen

Noa Lang zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen bij PSV. Ook zijn EK komt zo in gevaar.

Noa Lang was vrij goed begonnen aan zijn avontuur bij PSV, met vier doelpunten en twee assists in zijn eerste elf wedstrijden van het seizoen.

Maar blessureleed hield Lang dit seizoen al heel wat wedstrijden aan de kant. Sinds januari speelde hij niet meer bij PSV.

Verwacht werd dat Noa Lang voor het einde van het seizoen zou terugkeren. Hij lijkt die race tegen de klok echter te verliezen. Dat had zijn trainer Peter Bosz het in ieder geval over tijdens zijn persconferentie.

"Ik weet nog niet precies wanneer hij terug kan komen. Hij had al bij ons moeten zijn en dat is nog niet het geval. Of hij voor het einde van het seizoen weer kan spelen? Er zijn nog maar twee weken over, dat is niet veel tijd..."

Als Nederlandse international zou de 24-jarige speler ook het EK 2024 kunnen missen. Een serieuze domper voor de ex-speler van Club Brugge.