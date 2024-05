Bosuil in rep en roer: Patrick Goots ziet domino-effect door vertrek Mark van Bommel

Officieel is het (nog) niet, maar het lijkt sinds vandaag zo goed als zeker dat Mark van Bommel na dit seizoen vertrekt bij Royal Antwerp FC. En dat zal zijn gevolgen hebben.

Mark van Bommel pakte vorig jaar de dubbel met Antwerp, dit seizoen is hij nog in de running om opnieuw de beker te winnen. Het lijkt de Nederlander dan ook tijd om het schip te verlaten na twee of drie prijzen in twee jaar. Voor Patrick Goots kan het speculeren nu al beginnen. Meer zelfs. “Ik verwacht dat de kandidaturen vanavond al aan de lopende band binnensijpelen bij Sven Jaecques”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Het komt erop neer om het juiste profiel te vinden. “Een type Van Bommel? Waarom niet. Het moet vooral iemand zijn wiens voetbal aansluit bij het karakter van de Bosuil.” Ook al was het een minder seizoen, toch zullen trainers in de rij staan om Antwerp over te nemen.

Al zijn er wel de nodige struikelblokken, zoals het financiële plaatje. “Er zullen van bij het begin duidelijke afspraken moeten gemaakt worden over hoeveel budget er naar versterkingen kan gaan, in het geval dat Keita en Ilenikhena vertrekken, en misschien nog andere spelers andere oorden opzoeken.”

Heel zware taak

Sven Jaecques voert momenteel de taken van Marc Overmars uit, maar voor Goots zou het vertrek van Van Bommel wel eens voor een domino-effect kunnen zorgen. “Het zal mij ook benieuwen of die andere Marc, Marc Overmars, wél aan boord blijft nu hij nog tot en met november een schorsing uitzit.”

Het verval kan groot zijn en Goots verwijst daarvoor naar Standard. “Zo’n vaart zal het met Antwerp, dankzij de steun van voorzitter Paul Gheysens, gelukkig niet lopen, al is het sowieso moeilijker om aan de top te blijven dan er te geraken. Er wacht Van Bommels vervanger een zware taak.”