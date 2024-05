KV Mechelen-aanwinst heeft zich geamuseerd: "Een vertrek? Ik vermoed dat de club dat wil vermijden"

Eén van de spelers die helemaal is open gebloeid onder Besnik Hasi is zeker Daam Foulon. De linksachter was enorm belangrijk in de tweede seizoenshelft. Maar zijn toekomst bij KV Mechelen is nog onzeker.

Dit weekend staat het cruciale duel met KAA Gent op het programma. Als Malinwa nog in aanmerking wil komen voor dat Europees ticket is er maar één uitkomst mogelijk. "Het is simpel: als we niet winnen, is het voorbij. En dan moeten we nog drie eindeseizoenswedstrijden spelen. Dat willen we absoluut vermijden”, zegt Foulon in GvA.

“Zolang je een doel hebt, blijf je gemotiveerd. We merkten dat de voorbije weken zelf als we tegen pakweg Standard of Westerlo speelden. Zonder afbreuk te willen doen aan die ploegen, maar je voelt op het veld dat er voor hen niets meer op het spel staat. En dat is jammer.”

Foulon zelf heeft sinds zich geamuseerd sinds zijn terugkeer naar België. “Het heeft alle verwachtingen overtroffen. Ik ben een Mechelaar en wist waar KV Mechelen voor stond, ook al had ik hier zelf nooit gespeeld. Ik heb hier echt mijn voetbalplezier teruggevonden. Dat was ik in Italië een beetje kwijtgeraakt.”

Mede dankzij Hasi. "Het is jammer dat hij vertrekt. Hasi is een geweldige coach die hier in korte tijd heel wat heeft neergezet. Naast de systeemwissel heeft hij vooral veel spelers individueel beter gemaakt. Door ze anders uit te spelen, maar ook door veel op hen in te praten. Qua people management is Hasi de strafste trainer met wie ik ooit heb samengewerkt.”

Foulon heeft nog maar één jaar contract. Een bewuste keuze toen hij tekende. “Ja, want daardoor zal ik deze zomer samen met de club kunnen beslissen wat voor mij de volgende stap kan zijn. Een vertrek? In voetbal weet je nooit. Maar na volgend seizoen loopt mijn contract af en kan ik hier gratis vertrekken. Ik vermoed dat de club vooral dat scenario wil vermijden.”