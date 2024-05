Persona non grata in België, maar de grote held in Nederland: "Wonderdokter!"

Willem II heeft gisteravond zijn ticket terug naar de Nederlandse eerste divisie veiliggesteld. Een terugkeer naar de top voor Peter Maes, een persona non grata in het Belgische voetbal.

Getroffen door het Footballgate-schandaal, had Peter Maes twee jaar lang geen wedstrijd geleid toen hij in september vorig jaar de leiding over Willem II overnam. Gisteren, na twee jaar afwezigheid in de eerste divisie, heeft het team zijn terugkeer naar de top bevestigd.

Een avond vol emoties, want het beslissende doelpunt viel in de 93ste minuut tijdens een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. De gelijkmaker luidde een wilde feestnacht in.

Dit behaalde gelijkspel verzekert de club ervan in de top twee te eindigen, wat recht geeft op directe promotie naar de Eredivisie.

Willem II gepromoveerd...en kampioen?

Het team staat zelfs bovenaan, een punt voor op Roda, en kan dus kampioen worden in de laatste speeldag van het kampioenschap komend weekend. Maar de supporters hebben niet gewacht op deze wedstrijd om de promotie te vieren voor een groot scherm.

Een prachtige wederopstanding voor Peter Maes, die pas in september arriveerde toen Willem II begon met twee overwinningen in zes wedstrijden. Sindsdien is de balans slechts 3 nederlagen in 31 wedstrijden. "Een wonderdokter", wordt hij nu genoemd in Nederland. Het kan verkeren, schreef Bredero al.