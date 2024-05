Wordt het straks op 'een akkoordje' gegooid in de play-downs? "Geen vat op"

Ook in de play-downs is het nog ongemeen spannend. Charleroi is al gered, maar twee ploegen strijden nog om die tweede plaats en de bijbehorende kans om zich nog te handhaven. RWDM-Charleroi wordt vandaag al gespeeld en daarna zal al veel duidelijk zijn voor KV Kortrijk.

Die tweede plaats wordt enorm belangrijk. RWDM heeft de beste papieren, maar na hun winst in het onderling duel met de Brusselaars vorige week is de hoop bij KV Kortrijk ook opnieuw opgeflakkerd.

Al moeten de West-Vlamingen wel hopen dat de reeds geredde Carolo's het straks niet op een akkoordje gooien met RWDM. "Het zal gaan zoals het gaat zaterdagmiddag in RWDM-Charleroi. Wij hebben er geen vat op", aldus Kortrijk-coach Freyr Alexandersson.

“Ik kan alleen maar zeggen dat het me ten zeerste zou verrassen dat Charleroi het anders zou doen dan in de vorige wedstrijden. De coach, de staf, de spelers zijn professionals met topkwaliteiten. Ze willen toch altijd winnen? Neen, daar maak ik me geen zorgen over.”

Ook Kortrijk kan een minder gemotiveerd Eupen over de vloer krijgen. Als RWDM wint, zijn ze al zeker van degradatie. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar twee jongens ken waarvan ik weet dat ze altijd willen winnen.”

Kortrijk won wel nog niet dit seizoen van Eupen. “Ik kijk alleen naar de recente wedstrijd Eupen-Kortrijk. Wij verdedigden goed, wij hadden voldoende kansen om te winnen, we scoorden ook maar we gaven het naar het einde toe door een individuele fout weg. We waren toen omwille van die drie weken break ook nog niet voldoende speelklaar. Maar nu is het anders: we spelen in Kortrijk, met ons publiek achter ons. En ik kan je verzekeren: the boys are hungry.”