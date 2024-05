Beerschot komt met officieel statement na bestuursvergadering

Donderdag werd er bij Beerschot een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden. De club kwam achteraf met een statement op zijn website.

Beerschot kwam met een statement naar buiten, omdat in de pers verschenen was dat er een aandeelhoudersvergadering gehouden was. Maar dat klopt niet, het ging om de Raad van Bestuur, zo laat de club weten.

“De raad van bestuur besprak gedurende 2u30 verschillende onderwerpen. Thorsten Theys zijn mandaat werd bevestigd. Hij heeft de opdracht om de komende financiële investeringen te plannen. Deze aanstelling werd bevestigd door een meerderheid van de stemmen”, klinkt het.

“Bestuurder Gunther Dieltjens werd unaniem aangesteld om Thorsten Theys te ondersteunen in dit proces. Dit houdt de dagelijkse werking in, de opvolging van het licentiedossier en de voorbereidingen voor het seizoen 24-25.”

Verkoop

De aandeelhoudersvergadering komt er binnenkort. “Er werd ook overeengekomen dat de aandeelhouders in de komende dagen een aandeelhoudersvergadering beleggen. Het bestuur zal een budgetvoorstel uitwerken voor 1A dat door de aandeelhouders goedgekeurd moet worden. De aandeelhouders zullen onderling ook verder communiceren over mogelijkheid om de club en/of aandelen te verkopen.”

Tot slot werd het ontslag van Francis Vrancken als voorzitter aanvaard. “Na de komende aandeelhoudersvergadering volgt er verdere communicatie”, wordt besloten.