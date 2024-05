Donkere wolken boven het Kiel: "Ook wij wachten af om verder te investeren"

Vanmiddag raakte bekend dat een Chinese groep afhaakt voor de aankoop van Beerschot. De supporters zijn ten einde raad.

The Bridge Football Group zal Beerschot niet overnemen. Dat laat de Nederlandse ex-profvoetballer Dries Boussatta weten. Hij is de spreekbuis van de Chinees-Europese groep die interesse toonde.

Hij liet aan Gazet van Antwerpen weten dat er niet meer onderhandeld wordt. Reden van de terugtrekking is de aanstelling van Thorsten Theys bij Beerschot. “Na informatie te hebben ingewonnen over de heer Theys bij zijn vorige werkgever Oostende zien wij geen enkele vruchtbare samenwerking meer met Beerschot. Wij trekken ons terug”, laat Boussatta in een korte mededeling weten.

Dat nieuws is hard binnengekomen bij de supporters van Beerschot. Zij hopen al lange tijd op een overname. Nu de ploeg promoveert naar de Jupiler Pro League is dat nog veel meer nodig dan dat het al was.

Statement van Beerschotfans

Er werd een statement de wereld ingestuurd, ondertekend door de socio’s, logehouders, Vrienden van het Olympisch Stadion, Young Business Club, sponsors, supportersfederatie, Armata Viola, Wij Zijn Beerschot en de harde kern.

Ze vragen tegen woensdag 15 mei duidelijkheid over de situatie, anders verlengen ze hun abonnementen niet. Dat betekent dat de club duizenden euro’s aan inkomsten op korte termijn niet ter beschikking zal hebben.

“We zien stilstand, een totale impasse”, klinkt het. “Hoe ziet de toekomst van de club eruit? Wie gaat die toekomst vorm geven? Blijven de huidige aandeelhouders aan boord, of wordt de club alsnog verkocht? Wat zijn de plannen met de club op korte, middellange en lange termijn? Wij willen hieromtrent duidelijkheid krijgen.”

“Wij willen meebouwen aan de toekomst van Beerschot, maar vragen duidelijkheid over die toekomst. We stellen hiervoor een deadline. Uiterlijk 15 mei willen we weten waar we staan. We verwachten tegen die tijd een duidelijke visie en plan met garanties. Ook wij zullen herbronnen. Ook wij zullen ons beraden. Ook wij zullen afwachten met onze beslissing om verder te investeren in Beerschot.”