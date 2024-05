Vandenbempt heel scherp voor Club Brugge: "Dat moeten ze nu toch beseffen"

Club Brugge verloor donderdag voor het eerst onder trainer Nicky Hayen. Fiorentina was met 3-2 te sterk voor blauwzwart.

Club Brugge trok met veel vertrouwen naar Firenze om Fiorentina partij te geven in de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League.

De verwachtingen waren hoog, maar die werden niet ingelost. Met alle gevolgen van dien. “De kansen op een finale zijn nu natuurlijk een beetje minder groot geworden. Er zal wat voorzichtiger voorspeld worden, door de uitslag maar ook door het niveau dat Fiorentina heeft gehaald”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Nicky Hayen zei al dat het kan spoken in het Jan Breydelstadion, maar Fiorentina liet toch zien dat het een sterk geheel is. Defensief was het ook niet goed bij blauwzwart, als je drie doelpunten om de oren krijgt.

Moeilijker dan gedacht

“Er werden individuele foutjes gemaakt, uitblinkers zoals Skoras waren wat minder. Maar het is niet omdat Club Brugge nu een mindere wedstrijd heeft gespeeld, dat het zijn flow hoeft kwijt te raken”, gaat Vandenbempt verder.

Club mag wel degelijk met vertrouwen aan de aftrap van de terugmatch staan, want alle kansen om door te stoten zijn er nog. Maar Vandenbempt is ook scherp voor Club Brugge en iedereen die bij de ploeg betrokken is.

“Alleen zullen de volgers en de mensen bij Club nu beseffen dat het toch net iets moeilijker zal zijn dan vooraf gedacht”, besluit de analist.