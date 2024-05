Anderlecht gaf contract aan jeugdspeler die straks een ander jeugdproduct kan vervangen: "Het prototype van een RSCA-speler"

In het opleidingscentrum van Anderlecht sinds de U7-categorie heeft Ali Maamar een eerste professioneel contract getekend bij Anderlecht tot 2026.

Voor een voetbalclub, zowel amateur als professioneel, is het een echte prestatie om een speler vanaf de jeugdcategorieën naar het eerste elftal te brengen.

Dit is wat Sporting Anderlecht aan het doen is met hun rechtsback Ali Maamar. Sinds de U7-categorie is de Brusselaar actief op Neerpede en hij heeft zijn eerste professionele contract getekend bij de Brusselaars, tot 2026. Hij speelt nu als rechtsback en wordt opgeleid als de vervanger van Killian Sardella, die mogelijk ook op een transfer aast.

"Technisch vaardig, toegewijd en met een onberispelijke mentaliteit. Zo zullen de coaches van de jeugdteams van Sporting Ali in enkele woorden beschrijven. De jonge Belgisch-Marokkaanse speler kwam bij de RSCA Belfius Academy toen hij slechts 6 jaar oud was. Brusselaar, tweetalig en bekwaam met de bal aan zijn voeten: Ali is het prototype van een speler die is opgeleid op Neerpede," aldus de club in een persbericht om de toekomstige rechtsback van de RSCA Futures voor komend seizoen voor te stellen.

Ali Maamar, de toekomst van Anderlecht op de rechtsbackpositie

De 19-jarige speler heeft zich geleidelijk aangepast aan het team en aan de professionele wereld. Met tien optredens in de Challenger Pro League maakte hij eind maart zijn eerste basisdebuut tegen Francs-Borains.

"Ali heeft de afgelopen jaren zeer goede vooruitgang geboekt. Hij is verplaatst naar de rechtsbackpositie, waar hij zijn snelheid, intensiteit en bijdrage aan de aanval kan benutten. Met Ali zullen we blijven werken aan zijn verdedigende capaciteiten zodat hij zijn ware potentieel kan bereiken," aldus de academiedirecteur, Mikkel Hemmersam.