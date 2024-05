De vrouw van Nicky Hayen heeft een boodschap voor het bestuur van Club Brugge

Zouden er nog veel supporters van Club Brugge op tegen zijn om Nicky Hayen als hoofdcoach aan te houden? Dat was eerst niet de bedoeling, maar gezien de resultaten die hij neerzet, zou het bestuur zijn kar wel eens kunnen keren. Mevrouw Hayen, Vera Duchateau, heeft er een duidelijke mening over.

Manlief verrast met wat hij neerzet bij Club trouwens ook zijn vrouw. Niemand die had verwacht dat hij het tij na Ronny Deila zo snel zou kunnen keren. "Ik vind het echt zot en sta de laatste weken met de mond vol tanden", zegt ze in Het Nieuwsblad.

Het geheim erachter kent ze niet. "Het enige wat ik weet, is dat hij dag en nacht bezig is met zijn job. Vroeger dacht ik: trainer zijn, oké, dat is twee uurtjes mee op het veld met die mannen en de rest van de dag vrij . Euhm, dat is wel even anders."

"Zelfs als ik een sms'je stuur, moet ik meestal uren geduld hebben vooraleer ik antwoord krijg. Meetings, gesprekken met spelers, analyses, het is werken aan de lopende band.”

Maar of Club Brugge hem straks aan boord houdt, is nog een open vraag. “Dat zal de toekomst uitwijzen. Opnieuw zeg ik volmondig 'ja' als je vraagt of ik hem klaar vind voor de job. Hij smijt zich zo hard."

"Dat doet hij voor elke voetbaluitdaging. Ik weet dat er nog geen besprekingen bezig zijn naar volgend seizoen toe. Daar is geen tijd voor, gezien de drukke sportieve agenda."