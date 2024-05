Dé belangrijkste reden waarom Van Bommel vertrekt bij Antwerp: "Hij kan dat goed inschatten"

Mark van Bommel houdt het na dit seizoen voor bekeken bij Antwerp. Dat hing al een tijdje in de lucht, maar werd gisteren door verschillende bronnen bevestigd. Franky Van der Elst meent dat de toekomst van The Great Old daar veel mee te maken heeft.

Van Bommel zag de bui al sinds Nieuwjaar hangen. Franky Van der Elst meent dan ook dat Van Bommel gefrustreerd was door de middelen die hij ter beschikking had. "Ik denk niet dat je hem veel kan verwijten. Er is ook redelijk wat gebeurd", zegt de analist in Het Nieuwsblad. "Sportieve successen, ja, maar ook financiële ­dingen. Stengs die weg is, Vermeeren die ze te vroeg hebben ­laten gaan. Overmars… Van Bommel moet het dan maar oplossen." "Hij heeft dat geprobeerd door Janssen op het middenveld te zetten en Alderweireld naar voren te sturen, maar dat toverstokje werkt niet altijd. Tegen Union vond ik dat ze het te vroeg deden.” Toekomst Antwerp Zijn vertrek was dan ook geen verrassing meer. “Ja. Hij heeft titel en beker gepakt, kan nu nog eens de beker winnen… Als hij vertrekt, is het met opgeheven hoofd." "Ik las dat Ibrahimovic hem noemde als de man die Milan nodig heeft. Ik wil maar zeggen: zoiets gaat niet onopgemerkt voorbij. Maar 't zijn niet alleen zijn successen, 't is ook de toekomst van Antwerp. Van Bommel kan dat goed inschatten, het punt waarop Antwerp zich bevindt.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/05).