Vader Debast heeft nog één punt van kritiek op zijn zoon: "Hopelijk lukt het nog"

Zeno Debast is waarschijnlijk aan zijn laatste matchen voor Anderlecht bezig. Dat andere Sporting lonkt. Sporting Lissabon... Hij moet heel wat geld in het laatje brengen bij paars-wit, maar het liefst zou hij natuurlijk afscheid nemen met een titel. En daar moet hij volgens vader zelf voor zorgen.

Debast heeft een heel lange weg afgelegd als verdediger sinds hij drie jaar geleden zijn debuut maakte en er niet meer uitging. Jonge spelers die vroeger hun eerste stapjes in het A-elftal van Anderlecht zetten, kwamen terecht in een ploeg vol ervaring mét een palmares", aldus vader Raf bij HLN.

"Denk maar aan Lukaku, Tielemans, Praet in een recent verleden, maar ook vroeger Celestine Babayaro of Stéphane Demol. Dan draai je sneller mee in dat geheel."

"Toen Zeno drie jaar geleden debuteerde, was dat in totaal andere omstandigheden. De jeugd móest het doen, de ploeg was van hen afhankelijk. Dat zijn geen ideale omstandigheden om aan je carrière te beginnen. Chapeau voor die jonge gasten en dan heb ik het niet enkel over Zeno, maar álle jeugdproducten die vandaag meedraaien in de A-ploeg."

Hij moet bepalender worden

In die drie jaar heeft Debast wel nog niet gescoord, een lacune op zijn cv. "Zeno heeft in mijn ogen verdedigend enorme stappen gezet. Qua positiespel, zijn luchtduels... Stappen die hij ook moest zetten. De aanwezigheid van Jan Vertonghen is belangrijk voor hem."

"Maar ik kijk ook naar de jongens voor en achter hem. Schmeichel, Delaney, Rits. Stuk voor stuk spelers die meerdere veldslagen hebben meegemaakt. Ook zij hebben een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van Zeno."

"Qua statistieken kan hij wel nog progressie boeken. Hopelijk lukt het nog deze play-offs. Hij moet bepalender worden, zijn statistieken moeten opgekrikt worden. Dat kan met een doelpunt op stilstaande fases, maar ook met een bepalende pas van achteren uit."