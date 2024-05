Antwerp tegen Club, maar Van Bommel is duidelijk: "Heb ik nog nooit gedaan"

Royal Antwerp FC en Club Brugge spelen zondag tegen elkaar. Het is uitkijken of The Great Old al met hun hoofd bij de bekerfinale zitten.

Mark van Bommel had donderdagavond alvast geen scoutingsmoment gepland. Hij heeft de wedstrijd van Club Brugge tegen Fiorentina niet gezien. “Ik ben namelijk vroeg naar bed gegaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Dat Club Brugge verloor in Firenze speelt niet in het voordeel van Antwerp. Blauwzwart blijft in zijn flow zitten, die begon met de trainerswissel op Jan Breydel.

“In die fase zaten wij vorig jaar en Club niet. De situatie is omgekeerd. Als Brugge de bal verkeerd raakt, schieten ze ‘m nog in de kruising. Dat is voetbal. Brugge heeft nu de wind in de zeilen en wij niet. Dat wil niet zeggen dat wij ons daarbij neerleggen”, is Van Bommel heel duidelijk.

Geen B-elftal tegen Club Brugge

Ook al staat Antwerp op de laatste plek, ze willen elk punt pakken dat ze kunnen pakken. “We hebben grote nederlagen moeten slikken. Dat ben ik niet gewend. Het is niet zo dat we totaal zijn weggespeeld. Dat klinkt misschien gek, maar als de tegenstander elke keer de tweede bal wint, alle 50-50 duels wint, dan oog je mat, gelaten en ongeïnteresseerd. Dat is zeker niet het geval, maar door die kleine dingen wek je wel die indruk.”

Een B-ploeg het veld injagen om bepaalde spelers te laten rusten met het oog op de bekerfinale, dat ziet de Nederlander niet zitten. “Nog nooit gedaan. Ik zal je een mooi cliché geven: wij kijken nooit verder dan naar de eerstvolgende wedstrijd.”