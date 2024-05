Dit wordt de opstelling van Anderlecht voor zondag: Riemer heeft er kopbrekens over gehad

Brian Riemer is ook niet gelukkig met hoe zijn middenveld de laatste tijd zichzelf presenteert. Er gaan veranderingen doorgevoerd worden, want - zoals we deze week al schreven - hij heeft iemand nodig die de bal zal kunnen bijhouden.

Eerst en vooral het goede nieuws bij Anderlecht: buiten Thorgan Hazard heeft iedereen vrijdag kunnen trainen. Dreyer en Schmeichel zijn dus beschikbaar en worden weer in de basis verwacht.

Voor Yari Verschaeren lijkt er voorlopig enkel een invallersrol weggelegd. "Yari is vijf weken out geweest. We moeten nog even afwachten tot morgen of er een reactie komt op de training van vandaag. Maar ik kan nu al meedelen dat hij zeker niet aan de wedstrijd start."

Dus heeft Riemer iemand anders nodig die de bal niet als tikkende tijdbom behandelt. Mats Rits en Thomas Delaney, die gewoon zullen blijven staan, zijn dat alvast niet. Théo Leoni zal dus geslachtofferd worden.

Weet je nog wanneer de laatste keer was dat Ashimeru startte? Op Union inderdaad

Wij opperden bij Riemer dat Majeed Ashimeru die rol wel op zich kan nemen, maar de kans is groter dat Mario Stroeykens van de flank wordt gehaald. "Je hebt inderdaad spelers nodig die de bal kunnen bijhouden. Mario is een acht, maar ik moest hem op de flank zetten."

"Door omstandigheden heb ik al veel aan dat middenveld moeten sleutelen, maar je hebt gelijk als je zegt dat er geen balans was. We hebben uiteraard wel goeie middenvelders, maar niemand als Yari, die misschien wel de beste in de JPL is om de bal bij te houden en iets te creëren."

Ashimeru wordt dan weer gezien als iemand die de wedstrijd in het laatste halfuur nog kan doen kantelen. "Ashimeru is heel goed ingekomen en het speelt inderdaad in mijn hoofd om hem te laten starten", aldus Riemer, die nog wat mist spuide. "Maar de laatste keer dat hij startte was wanneer? Op Union inderdaad."