Johan Boskamp heeft duidelijke mening over basisopstelling van Club Brugge en over vergissing: "Extreem lullig"

Johan Boskamp is de analist die nooit een blad voor de mond neemt. Waarschijnlijk ook de man die het meeste wedstrijden bekeken ooit op zijn teller staan heeft. De Nederlander boog zich ook over de prestaties van Club Brugge.

Hij zag uiteraard hoe Club in het slot van de match tegen Fiorentina nog een gelijkspel uit handen gaf. “Nou, die Onyedika zal slecht geslapen hebben. Hoe kan je nu niet weten dat je een gele kaart hebt gepakt?", vraag Boskamp zich af in HBvL.

"En waarom heeft niemand hem dat dan gezegd? Het zou toch extreem lullig zijn als ze door die kaart de finale missen. Voetballend vond ik Club minder dan in de vorige wedstrijden, maar ik heb er nog wel vertrouwen in."

"Fiorentina geeft veel ruimte weg en slikt makkelijk goals. Als Club zijn niveau van in de play-offs haalt, dan zie ik ze straks wel winnen met meer dan één goaltje verschil."

Over wie er in doel moet staan heeft hij ook een duidelijke mening. “Doe mij maar Jackers. Je kan niet zeggen dat Club het slecht doet sinds dat ventje in doel staat, toch? Ik zie geen reden voor Hayen om nu plots te veranderen en voor Mignolet te kiezen."

"Hetzelfde geldt trouwens voor Courtois. Hij maakt dit weekend zijn comeback met Real tegen Cadiz, maar voor de terugwedstrijd tegen Bayern krijgt Lunin toch weer de voorkeur. Dat is slim aangepakt van Ancelotti."