Zit er meer achter? Patrick Goots noemt mogelijke redenen voor vertrek van Mark van Bommel

Mark van Bommel zal volgend seizoen geen trainer meer zijn van Royal Antwerp FC. Officieel is het niet, maar beide partijen zouden dat overeengekomen zijn.

Mark van Bommel vertrekt op het einde van het seizoen bij Royal Antwerp FC. Dat nieuws raakte vrijdagmiddag bekend, al is het nog niet officieel bevestigd door de trainer of de club. Het hing al een tijdje in de lucht dat het zou gebeuren, maar het is uiteraard gissen naar wat de reden van die beslissing is.

Patrick Goots probeert in Gazet van Antwerpen te achterhalen wat de motivatie van de Nederlander zou zijn. “We kunnen niet in het hoofd van Van Bommel kruipen om de ware toedracht van zijn beslissing te achterhalen, maar misschien zal hij toch te horen hebben gekregen dat de financiële mogelijkheden om de ploeg richting volgend seizoen te versterken, beperkt blijven”, klinkt het.

Nieuwe ploeg

Dat kan een reden zijn, maar het kan ook zijn dat Van Bommel al weet waar hij volgend seizoen aan de slag zal gaan. “Wie weet is de interesse in hem wel concreter dan hij laat uitschijnen. Ik denk niet dat je zomaar een nog lopende verbintenis opheft, zonder dat je iets anders op het oog hebt.”

Van Bommel werd al aan verschillende clubs in Nederland gelinkt, maar het zou best kunnen dat hij voor een ander buitenlands avontuur buiten België kiest. Voorlopig houden Antwerp en Van Bommel over alles de lippen stijf op elkaar.