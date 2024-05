Heeft Club Brugge een dubbele agenda? Dit is de reden waarom Jackers in Firenze de voorkeur kreeg op Mignolet

Nordin Jackers kreeg gisteren de voorkeur op Simon Mignolet. De prestaties van de 26-jarige doelman verklaren de keuze van Nicky Hayen. Al is er meer aan de hand.

Nordin Jackers verving Simon Mignolet de voorbije weken met verve. De reservedoelman van Club Brugge toonde zich een meer dan betrouwbaar sluitstuk en puntenpakker.

Nicky Hayen verkoos Jackers gisterenavond in het natte Firenze dan ook boven Simon Mignolet. Nochtans was Big Si helemaal fit om zijn plaats in doel opnieuw op te eisen.

© photonews

Verdient Jackers de basisplaats? Zeker en vast wel. Maar zou Mignolet in normale omstandigheden altijd gespeeld hebben? Ook hier is het antwoord: zeker en vast wel.

De keuze van Hayen kwam er echter in samenspraak met de sportieve staf en... de bestuurskamer. Club Brugge huurt Jackers immers van OH Leuven. En ze willen hem héél graag houden.

Waar ligt de toekomst van Nordin Jackers?

De bal ligt echter in het kamp van de 26-jarige doelman. Jackers heeft aangegeven dat hij wil spelen. In het Nederlands: het is een blauw-zwarte zaak om hem perspectief te geven.

Door Jackers te laten staan geeft Club Brugge een signaal af: de doelman kan volgend seizoen de conurrentie aangaan met Mignolet. Al zal Simon komend weekend toch gewoon spelen, niet?