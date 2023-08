Inworp van Raman: Had doelpunt van Leoni afgekeurd moeten worden?

Het openingsdoelpunt van RSC Anderlecht had een stevig geurtje. Op beelden is te zien dat Benito Raman bij de inworp op het veld staat.

Lothar D’Hondt had duidelijk een moeilijke partij te fluiten tussen RSC Anderlecht en Sporting Charleroi. Over verschillende fases in de wedstrijd werd achteraf stevig gediscussieerd.

Discussie was er ook bij het openingsdoelpunt van RSC Anderlecht. Volgens de regels van de IFAB, het orgaan binnen de FIFA dat de spelregels vastlegt, is er wel degelijk een foutieve fase die aan het doelpunt voorafgaat.

Benito Raman ziet dat er een serieus gat in de defensie van Charleroi is en gooit de bal snel weer in het spel. Goed 15 seconden later trapt Theo Leoni heerlijk de 1-0 binnen voor RSC Anderlecht.

Alleen is op beelden te zien dat Raman met een voet in het veld staat bij zijn inworp. De regels zijn alvast duidelijk. “Op het moment van de inworp moet diegene die werpt een deel van elke voet op de zijlijn of op de grond buiten het veld hebben staan”, klinkt het bij de IFAB.

Raman had dus moeten teruggefloten worden door de scheidsrechter en de lijnrechter, waardoor ook het doelpunt afgekeurd had moeten worden. Al komt het wellicht op centimeters. "Ik vond het wel correct dat de 1-0 van Anderlecht niet werd afgefloten", zegt ex-scheidsrechter Serge Gumienny in Het Belang van Limburg. "Volgens mij raakt hij de zijlijn nog nipt, dus hoeft dat niet afgekeurd te worden."